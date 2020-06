Le parfait rosé de piscine!

L’été est bien installé. Et qui dit été, dit piscine. Dit rosé. Voici donc pour vous sans doute le meilleur rosé de piscine de l’été!

Et ce n’est pas une surprise si je vous dis que c’est Le Pive gris 2019 qui mérite ce titre cette année. J’ai de nouveau été renversé par ce «petit» rosé qui nous vient de Sable-de-Camargue, dans le sud de la France.

Un assemblage de grenache, de merlot et de cabernet franc, tout est cultivé en agriculture biologique. Le vin offre un nez bien expressif de melon, de poire et de fleur. La matière est nourrie, fine et portée par une acidité vivifiante. Finale de bon aloi au caractère finement salin. C’est tout simplement un modèle irréprochable.

Le plus beau, c’est qu’il est vendu pour le prix d’une chanson, comme disait ma grand-mère.

Maison Jean Jean, Le Pive Gris 2019, Sable de Camargue, France

15,80$ – Code SAQ 11372766 – 12% - 1 g/L

★★★ $ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel