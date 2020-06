Le Pérou va sortir Lima du confinement

Lima | Le Pérou va sortir mardi sa capitale Lima, ainsi que d’autres régions, du confinement décrété en mars pour ralentir la propagation du coronavirus, selon un décret présidentiel vendredi soir.

Le décret maintient cependant le confinement dans sept des 25 départements du pays, qui abritent un peu plus de 7 millions des 33 millions d’habitants du pays. Dans ces endroits, seuls les déplacements pour les « services et biens essentiels » sont permis.

Mais la capitale Lima, avec ses 10 millions d’habitants, n’est plus concernée, ce qui va permettre aux plus de 14 ans et aux moins de 65 ans de circuler librement en journée.

Selon le gouvernement, la pandémie y est en phase “descendante”, même si cette région concentre 70% des cas du pays.

Le décret prolonge l’état d’urgence nationale jusqu’au 31 juillet. Et il prévoit diverses mesures valables sur tout le territoire: maintien de la fermeture des frontières, couvre-feu nocturne, obligation de porter un masque dans l’espace public et distance obligatoire d’un mètre entre les personnes.

Le Pérou est le deuxième pays le plus touché par le Covid-19 en Amérique latine, avec 272 364 cas selon le ministère de la Santé.

Le pays continue de déplorer plus de 100 décès chaque jour (178 vendredi), avec un total de 8 939 morts.

La pandémie a mis à très rude épreuve le système hospitalier, avec 10 964 personnes actuellement hospitalisées, et une pénurie d’équipements médicaux et d’oxygène.