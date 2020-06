Photos souvenirs: Stéphane Fallu

Bout de chou

Photo courtoisie

Stéphane à l’âge de 2 ans et demi. La légende ne dit pas s’il était un p’tit comique, mais il faut admettre qu’il était adorable. Malgré tout, Stéphane a connu une enfance difficile ayant été ballotté au sein de six familles d’accueil avant de trouver la bonne. L’humoriste et animateur est aujourd’hui père de deux enfants qu’il gâte beaucoup.

Drôle d’infirmier !

Photo courtoisie

Stéphane travaillait de soir en soins infirmiers dans un hôpital, au moment où il étudiait le jour à l’École nationale de l’humour. Il obtint finalement son diplôme de l’ENH en 1994, à la fin de sa vingtaine, il y a un peu plus de 25 ans. Tout un changement de carrière ! C’est au Collège Montmorency (en sciences infirmières) où il faisait de l’impro qu’il décida de devenir humoriste.

Avant les enfants

Photo courtoisie

Avec sa femme Sabrina, lors d’un voyage « sac à dos » au Maroc, il y a un peu plus de 10 ans. C’était avant de devenir parents. « Nos derniers moments de liberté », plaisantera l’humoriste. En fait, le couple est revenu de ce voyage avec un bébé en route dans le bedon de maman.

Amis de longue date

Photo courtoisie

Entouré de Pierre Hébert et Philippe Laprise, lors du spectacle Dieu merci!, à Montréal en 2012. Les trois humoristes sont d’excellents amis et ils ont souvent travaillé ensemble, même si Stéphane a été diplômé de l’École nationale de l’humour une dizaine d’années avant les deux autres.

Un mentor

Photo courtoisie

Il y a environ 20 ans, aux côtés de Patrice L’Écuyer, un homme à qui Stéphane doit beaucoup, car c’est l’animateur qui lui a entre autres appris l’importance de la rigueur. Stéphane Fallu a été animateur de foule pour l’un des talk-shows de Patrice et il a aussi été auteur sur l’émission L’Écuyer. Chaque fois que ces deux-là se retrouvent, c’est un réel plaisir.