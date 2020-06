Quoi regarder à la télé dimanche?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 28 juin:

«Le sommeil des animaux»

Qu’ils dorment la tête en bas, sur une seule patte, couché, debout, enterré, les yeux grands ouverts, à poings fermés, blotti, en flottant comme une bouée ou à tour de rôle, les animaux rivalisent de technique pour se reposer sans être une proie facile pour leurs prédateurs. Dimanche, 16 h, TV5.

«Le diable s’habille en Prada»

Avec son diplôme de journaliste, Andrea (Anne Hathaway) débarque à New York et décroche l’emploi de rêve. Elle est nommée assistante de Miranda Priestley (Meryl Streep), la tyrannique rédactrice en chef d'un prestigieux magazine de mode, mais elle va rapidement comprendre que ce travail ne correspond pas vraiment à ce qu’elle s’était imaginée. Dimanche, 16 h 30, Vrak.

«Armageddon»

Alors qu’un astéroïde se dirige vers la Terre à toute allure, Harry S. Stamper (Bruce Willis) est recruté par le directeur de la NASA pour tenter de le détruire. Avec son équipe de têtes brulées, il va devoir se poser sur l'astéroïde et installer une charge nucléaire avant de la faire exploser. Mais avant, ils vont devoir subir l'entraînement indispensable des astronautes et l'apprentissage des outils spatiaux. Dimanche, 16 h 45, V.

«Vlog»

Dominic Arpin s’entretient avec Jonathan Roberge, lui qui cumule des millions de vues sur le web grâce à sa websérie «Fiston ». Pierre-Yves Roy-Desmarais sera aussi présent. L’équipe va également présenter un DJ en prestation à une centaine de mètres dans les airs et la plus inspirante des chorales d’enfants. Dimanche, 19 h, TVA.

«Les poilus»

Début de la rediffusion de la deuxième saison. Sébastien Kfoury reçoit Marina Orsini et lui présente un chien bien spécial qui vient en aide aux enfants victimes d’actes criminels. Il lui propose également un stage pour tester ses qualités de vétérinaire. On va aussi faire connaissance avec des amphibiens aussi méconnus qu’étonnants : les axolotls. Dimanche, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Les super-héros démystifiés»

Dans ce premier épisode, on explore la fabrication des superhéros américains : Superman, Batman, Capitaine America, Wonder Woman, Spider-Man et bien d'autres. Ces légendes américaines ont évolué constamment pour refléter les valeurs changeantes du pays. De la Seconde Guerre mondiale aux attentats du 11 septembre, en passant par la guerre du Vietnam, ces héros incarnent les peurs les plus profondes de l'Amérique. Dimanche, 20 h, Canal D.

«Méchantes belles-mères»

Rebecca Osborne séduit facilement Jerry Barker, veuf depuis quelques années, mais une catastrophe s'annonce pour le nouveau marié. Ses enfants découvrent le sombre secret de leur belle-mère, qui laisse croire à un avenir sombre pour leur père. Dimanche, 21 h, Investigation