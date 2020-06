Un deuxième lieu de rassemblement dans la NBA?

Alors que 22 équipes se disputeront les honneurs du championnat de la NBA à compter de la fin juillet, à Orlando, certaines des huit formations éliminées ont démontré de l’intérêt à se regrouper dans un autre site pour s’entrainer et même pour jouer des matchs télévisés.

C’est ce qu’a rapporté samedi le journaliste Sam Amick du site The Athletic.

«L’idée a été ouvertement abordée lors des appels-conférences hebdomadaires des directeurs généraux de la ligue», a affirmé Amick.

Les huit équipes concernées par cette option sont les Hornets de Charlotte, les Bulls de Chicago, les Knicks de New York, les Pistons de Detroit, les Hawks d’Atlanta, les Timberwolves du Minnesota, les Cavaliers de Cleveland et les Warriors de Golden State.

Alors que la prochaine saison pourrait ne pas débuter avant janvier 2021, certaines équipes voudraient se regrouper pour rester actives. C’est le cas des Cavaliers, des Pistons et des Hawks, selon le journaliste de The Athletic. Les Timberwolves auraient quant à eux soulevé la possibilité d’être l’équipe hôte de ce rassemblement. Las Vegas et Houston sont également considérées pour recevoir les huit formations.

Les Knicks sont hésitants face à cette possible initiative. De son côté, l’entraîneur-chef des Warriors Steve Kerr a carrément dit qu’il n’était pas intéressé par cette option.