Un duel de titans en lever de rideau?

Il semblerait que les amateurs seront choyés pour le premier match de la saison 2020 du baseball majeur.

Selon le quotidien New York Times, le circuit Manfred prévoirait un duel entre les Yankees de New York et les champions en titre de la Série mondiale, les Nationals de Washington. Ce match serait disputé le 23 juillet prochain.

L’artilleur Gerrit Cole ferait ses débuts dans l’uniforme des Bombardiers du Bronx lors de cette rencontre. En décembre dernier, le lanceur droitier a paraphé une entente de neuf ans et de 324 millions $ avec les Yankees.

Il avait préalablement passé deux saisons avec les Astros de Houston, maintenant un dossier de 35-10 et une moyenne de points mérités de 2,68.

Cole était donc de la formation texane lorsque celle-ci a subi la défaite contre les «Nats» lors de la dernière Série mondiale.

Du côté des champions, c’est Max Scherzer qui devrait être sur la butte.

Rappelons que jeudi dernier, le baseball majeur et son association des joueurs se sont entendus sur les modalités d’une saison de 60 parties, et ce, après des négociations qui ont été plutôt houleuses.

Le circuit Manfred devait initialement amorcer sa campagne 2020 au mois de mars, mais la pandémie de coronavirus a chamboulé les plans.