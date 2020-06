Un moment d’évasion sans pareil à Miguasha

Il y a quelques années, je me suis lié d’amitié avec un groupe de Gaspésiens et d’autres personnes qui ont adopté d’amour ce coin de pays fabuleux. Annuellement, une rencontre s’orchestre à la baie des Chaleurs, dans la région de Miguasha. Au loin, de l’autre côté de la baie, les lumières de Dalhousie éclairent nos soirées épicuriennes. Normand, l’organisateur du rassemblement, impressionne la galerie par ses talents de cuisinier « de plein air ». Sa série de barbecues alignés ne laisse personne indifférent. Tentes et roulottes sont dispersées sur la plage et le feu de grève sert de point de ralliement pour des histoires de pêche aux saumons. Au cours de ces soirées, je décroche au plus haut point, mais l’appareil photo n’est jamais bien loin. A priori, j’ai toujours considéré la Gaspésie comme un endroit de prédilection pour ses levers de soleil. Un petit verre de blanc à la main, je déploie mon trépied sous l’œil curieux de mes amis. Une pluie fine tombe. Soudainement, la lumière perce les nuages. Alors, le coucher de soleil devient aussi chaleureux que cette soirée passée en bonne compagnie !

Appareil : Canon EOS 5D MK IV

Canon EOS 5D MK IV Objectif : EF 16-35mm f/4L IS USM

EF 16-35mm f/4L IS USM Exposition : 1/4s à f/14

1/4s à f/14 ISO : 100