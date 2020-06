Une amitié marquante entre Geneviève Jodoin et Laurence Jalbert

Il existe entre Laurence Jalbert et Geneviève Jodoin une amitié qui a vu le jour il y a une dizaine d’années. Et il est évident qu’elles vont se retrouver, ensemble, sur scène, au même moment, à l’occasion des cinq spectacles communs qu’elles donneront dans le cadre de la tournée TD Musiparc. C’est écrit dans le ciel.

Les deux auteures, compositrices et interprètes seront en vedette, en mode «ciné-parc», à Gatineau, Bromont, Mirabel, Québec et Mercier, entre le 1er et le 12 juillet.

Choriste à l’émission Belle et Bum, Geneviève Jodoin a partagé la scène avec Laurence Jalbert à quelques reprises.

«Elle venait à Belle et Bum environ une fois par mois», fait-elle remarquer, en riant, lors d’un entretien téléphonique.

Geneviève Jodoin venait de lancer son premier album et la chanteuse à la crinière de feu aimait ce qu’elle faisait. Elle l’a invitée à faire des premières parties de ses spectacles. C’était en 2009.

«Laurence est toujours, un peu comme un ange gardien, près de moi. C’est bon de l’avoir pas loin pour ses conseils merveilleux et pour la grande dame qu’elle est. Elle est tellement inspirante», affirme la gagnante de l’édition 2019 de l’émission La voix.

Geneviève Jodoin a vécu des moments douloureux durant cette série de spectacles, avec le décès de son père.

«Elle était toujours là pour me soutenir. Elle a toujours les bons mots. Ce fut une période triste et belle à la fois, grâce à elle», a-t-elle indiqué.

Une inspiration

Laurence Jalbert se souvient de ces moments. Elle rappelle que Geneviève était sur le point d’accoucher. Sa guitare était tellement haute sur sa «bedaine» qu’elle cachait la moitié de son visage.

«J’ai les bras grands ouverts et j’ai besoin d’entourer le monde. Je suis faite comme ça. Mes musiciens m’appellent “sa mère”», a-t-elle lancé au bout du fil.

L’auteure, compositrice et interprète installée à L’Isle-aux-Coudres avoue avoir été influencée par Laurence Jalbert. Les premiers concerts qu’elle a vus sont ceux de la chanteuse gaspésienne en compagnie de ses sœurs.

«Elle a été, sans le savoir, mon professeur de chant. Je l’ai tellement écoutée. J’apprenais tout d’elle. Je voulais rocker comme elle avec ma petite voix toute claire de jeune fille. Je chantais les tounes qu’elle chantait. Je chantais du Janis Joplin, parce qu’elle chantait du Janis Joplin», a-t-elle évoqué.

Il n’y a pas de doute et elles ne l’ont pas caché: on va les retrouver ensemble durant ces cinq soirées.

Comme un taureau

À quelques heures du premier spectacle qui sera présenté, mercredi, au TD Musiparc de Gatineau, Laurence Jalbert avoue avoir de la difficulté à tenir en place. Elle devait présenter 78 spectacles entre les mois d’avril et d’octobre.

«Je n’en peux plus. Je suis comme un taureau qui voit la couverte rouge», a-t-elle exprimé. Geneviève Jodoin ne se souvient plus trop du dernier spectacle qu’elle a donné. Elle pense que c’était en février, lors d’une prestation piano-voix dans un événement d’entreprise.

«Ce ne sont pas tous les artistes qui ont cette opportunité et j’ai une pensée pour eux en ce moment. C’est un privilège d’avoir la chance de faire ces spectacles et j’ai très hâte», a-t-elle fait savoir.

Les concerts de la semaine de la série Musiparc

27 juin

Bleu Jeans Bleu (Québec)

Guylaine Tanguay (Bromont)

The Lost Fingers (Gatineau)

Brigitte Boisjoli (Mercier)

France D’Amour (ICAR Mirabel)

1er juillet

The Lost Fingers (Québec)

Ludovick Bourgeois (Bromont)

Geneviève Jodoin et Laurence Jalbert (Gatineau)

Guylaine Tanguay (Mercier)

Marc Hervieux (ICAR Mirabel)

2 juillet

The Lost Fingers (Québec)

Kaïn (Bromont)

Marc Hervieux (Gatineau)

France D’Amour (Mercier)

Ludovick Bourgeois (ICAR Mirabel)

3 juillet