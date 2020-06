Billy Tellier a été un «très bon élève»

Billy Tellier vit bien son déconfinement des derniers jours. « Ça fait du bien de revoir des amis et de prendre une bière en parlant de tout sauf de la COVID ! » lance l’humoriste.

• À lire aussi: Quoi regarder à la télé lundi?

Au début de la pandémie, Billy Tellier indique avoir bien respecté les directives de la santé publique.

Photo courtoisie

« On a été très bon élève. Je faisais livrer à la maison et je faisais de la radio en direct de mon sous-sol. Nous avons deux enfants d’un et trois ans et comme ils n’allaient pas à la garderie, ils étaient très énergiques (rires) ! »

L’humoriste a eu la chance de poursuivre son travail à la radio de CKOI à tous les matins avec l’émission Debout les comiques.

« Je suis maintenant en congé pour l’été et ça fait du bien de ne pas se réveiller à 3 h 45 du matin. »

Pour la période estivale, il participe à l’émission Sucré salé, à TVA.

« Les directives pour les tournées sont assez strictes, dit-il. Port du masque avant l’entrevue, lavage de mains, distanciation. Mais c’est très faisable à respecter. C’était bizarre, au début, de faire une entrevue aussi éloigné de l’invité. Mais finalement, ça ne paraît pas à la caméra. »

Mis à part ces tournages, Billy Tellier prévoit profiter de la piscine familiale qu’il s’est achetée l’an dernier.

« Comme ça semble plus compliqué avec les voyages cette année, je suis un visionnaire ! »

Il va peut-être faire une petite excursion sur la route... pour aller au Madrid, à Drummondville.

« Mon fils de trois ans tripe sur les dinosaures et comme on ne peut pas aller à Universal Studios voir le Parc jurassique, ça risque d’être le plan B (rires) ! »

Les 21 et 22 juillet, il prendra part au festival Ce soir on char, au Ciné-Parc de Saint-Eustache.

« J’ai très hâte de remonter sur scène, dit-il. Ce sera la première fois que je vais avoir des klaxons entre les rires. »

Anecdotes de tournée

Durant le confinement, il s’est aussi amusé à faire des vidéos live avec le concept C’est ma tournée !.

« Des artistes viennent avec un membre de leur équipe, comme un technicien, un metteur en scène ou quelqu’un qui fait la première partie, et ils me parlent d’anecdotes de tournée et de création. J’ai eu de belles discussions avec des amis humoristes, mais aussi de la chanson (Roxane Bruneau) ou du monde théâtral (Guy Jodoin, Mickaël Gouin). »

Côté coups de cœur culturel, le jeune père de famille n’a eu d’autre choix que de regarder Passe-Partout avec ses petits.

« Mais quand j’aurai deux minutes, j’ai hâte de regarder C’est comme ça que je t’aime. »

Sur Amazon Prime, il a beaucoup aimé la série The Boys.

« Ça parle de superhéros avec un ton cynique et un humour un peu trash. »

Musicalement, il mentionne apprécier beaucoup l’album More, de Matt Lang.

« Je suis un amateur de country américain. Ça sonne et c’est un gars hyper sympathique. »

Au niveau des livres, il apprécie les thrillers de Maxim Chattam.

« Et si vous aimez l’univers de Tarantino, vous allez aimer l’atmosphère des livres de la série Le Bourbon Kid, de l’auteur Anonyme », dit Billy.

Les suggestions de Billy Tellier

Séries télé

Passe-Partout

The Boys

Les livres

Les thrillers de Maxim Chattam

Le Bourbon Kid

À surveiller lundi

100% ANIMAL

Anaïs Favron fait la rencontre de Lilo, une femelle grand danois, et son bébé, Zelda. Mathieu découvre pourquoi la marmotte est associée à l’arrivée du printemps et à la répétition. De son côté, Silvi en apprend davantage sur les ratons laveurs et les renards.

► Télé-Québec / 11 h 30

LES MOTS

Rory Jansen (Bradley Cooper) est un jeune romancier talentueux qui tente sans succès de percer le milieu littéraire de New York. Dans une vieille mallette trouvée dans une brocante, il découvre un manuscrit autobiographique perdu. Il décide de le reprendre à son compte. Le succès est immédiat. Rory savoure sa réussite jusqu’à ce que le véritable auteur du manuscrit (Jeremy Irons) refasse surface.

► ICI Radio-Canada Télé

ÉCRIRE SA VIE

Photo d'archives, Ben Pelosse

Dans cette série, Janette Bertrand convie des aînés à se lancer dans l’écriture de leur autobiographie. Elle leur offre des ateliers et les guide pas à pas dans leur démarche. Cette semaine, Janette invite notamment à identifier les plaisirs de la vieillesse.

► MAtv / 18 h

PICASSO, L’INVENTAIRE D’UNE VIE

À sa mort, le 8 avril 1973, Pablo Picasso a laissé un héritage artistique immense. Près de 50 000 œuvres originales (tableaux, dessins, sculptures, poteries, fresques...) vont ainsi être répertoriées au cours des trois années suivantes, alors qu’un inventaire de sa production doit être établi.

► Planète / 20 h

CABOOSE

Après avoir tué un collègue corrompu, le détective Marceau (Gildor Roy) démissionne sans être accusé. Croyant sa vie menacée, il engage Camille (Céline Bonnier), une jeune apprentie policière refusée pour son incapacité à tirer sur des personnes.

► Cinépop / 22 h 35