Jeux: des idées pour les vacances

C’est le temps des vacances qui est à nos portes et comme la plupart d’entre nous ont vu leurs plans estivaux chamboulés pour des raisons évidentes, nous allons majoritairement voyager au Québec. Ces voyages risquent de se faire en camping, en roulotte ou encore en véhicule récréatif. Bref, les amateurs de jeux devront prioriser les petites boîtes.

Nous vous proposons donc des petits jeux qui vont facilement se glisser dans un sac à dos.

En plus, les parties sont généralement assez rapides de sorte que ces jeux sont parfaits pour meubler les temps libres ou encore pour passer le temps quand la pluie s’invite.

Abyss Conspiracy

Photos courtoisie

2 à 4 joueurs

8 ans +

45 minutes

Ce jeu s’arrime à l’univers d’Abyss, un jeu de plateau dont nous vous avons déjà parlé. Encore une fois, les illustrations sont magnifiques, et le jeu se présente dans une jolie petite boîte en métal qui est facile à trimballer partout.

On est ici sur un jeu de cartes simple, mais pas simpliste. Vous devrez constituer votre cour de seigneur des profondeurs pour amasser le plus de points possible.

À son tour, le joueur aura le choix entre prendre un nombre variable de cartes de la pioche face cachée ou tout simplement prendre une pile de cartes d’une seule couleur. Dans le premier cas, il en choisira une et défaussera les autres cartes en les empilant selon leur couleur.

Ainsi, quand vous choisissez de prendre des cartes de la pioche, vous allez peut-être donner un coup de main à vos adversaires puisqu’ils pourront accumuler plus de cartes, sachant que le jeu se termine quand un joueur a terminé une pyramide inversée de 15 cartes devant lui.

L’autre avantage de prendre des cartes de même couleur provient du fait que la plus importante coalition de chaque joueur lui vaudra des points selon le nombre de cartes adjacentes qu’elle comporte.

Certaines cartes présentent aussi des clés qui vous permettront de revendiquer des lieux qui vous donneront aussi des points. Vous allez aussi accumuler des perles pour également amasser des points.

Le sel du jeu réside dans la façon dont vous allez bâtir votre pyramide et celle dont vous allez utiliser les pouvoirs disponibles sur les cartes seigneur que vous recrutez.

Il n’y a donc pas qu’un seul chemin vers la victoire et comme les parties sont rapides, elles s’enchaînent bien. Une très belle réussite.

Schotten Totten

Photos courtoisie

2 ou 4 joueurs

8 ans +

20 minutes

Voilà un jeu beaucoup plus profond qu’il n’y paraît. Vous êtes des clans écossais qui affrontez des clans rivaux. Entre les deux clans, neuf clôtures qui prennent des tuiles que les joueurs vont tenter de gagner à mesure que la partie progresse.

À l’aide de cartes numérotées de 1 à 9 et dans six couleurs différentes, vous allez bâtir votre défense ou votre attaque. Comment ? En jouant des cartes de votre côté de la frontière. Quand un joueur a placé trois cartes de son côté, il a le droit de clamer la victoire sur ce bout de clôture si ses trois cartes battent les trois placées par l’adversaire ou s’il est évident que ce dernier ne pourra pas battre la combinaison de cartes jouées par son opposant.

Pour savoir qui gagne une bataille, on reprend un peu le principe du poker. La suite de même couleur est la plus forte. Elle est suivie du brelan, de trois cartes de même couleur, d’une suite dépareillée et de la somme des cartes en place.

Le jeu est très calculatoire puisqu’il faut suivre le fil des cartes qui sont jouées pour disposer les siennes le long de la frontière.

Il faut également s’ajuster et parfois déclarer forfait sur un bout de frontière pour se consacrer à un autre où nos chances sont meilleures.

Mais attention, si un joueur gagne trois tuiles frontière situées les unes à côté des autres, il remporte la partie. Sinon, c’est le premier joueur à revendiquer cinq tuiles qui l’emporte.

Le jeu est généralement très serré et tendu, ce qui est sa grande qualité. De plus, dans une partie à deux joueurs, les choses sont pliées en moins de 20 minutes, il est donc facile de perdre la notion du temps et d’en jouer plusieurs de suite. Vraiment une belle petite pépite ludique.

Star Realms

Photos courtoisie

2 ou 4 joueurs

8 ans +

20 minutes

Voici un jeu de deck building qui tient dans une petite boîte de carton ou encore dans un petit contenant de plastique.

Vous devrez tout tenter pour dominer l’espace en utilisant de la meilleure façon possible les pouvoirs croisés des coalitions spatiales qui s’affrontent.

Tout le monde amorce le jeu avec dix cartes, toutes les mêmes. À son tour, un joueur prend cinq cartes sur sa pioche et les joue. Il va pouvoir gagner de l’argent pour acheter de nouvelles cartes et avoir des points d’attaque pour faire diminuer les points de vie de son adversaire, puisque le but du jeu est avant tout de mettre son adversaire à zéro avant qu’il ne vous fasse subir ce sort.

L’achat de cartes est au cœur de la mécanique de ce jeu. Les cartes disponibles offrent plus de puissance d’attaque et plus d’argent pour acheter de nouvelles cartes.

Il y a différentes factions en jeu, et les cartes d’une même faction lorsque jouées pendant le même tour vous donneront des bonus qui vont soit vous rendre plus percutant ou plus profitable.

Bref, le choix des nouvelles cartes que vous ajoutez à votre main est important puisque celles-ci vous permettront d’optimiser chacun de vos tours de jeu.

Un jeu simple, une mécanique bien huilée et beaucoup de tactique dans des affrontements sans merci.