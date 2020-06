NBA: Wilson Chandler ne sera pas de la reprise

Le joueur des Nets de Brooklyn Wilson Chandler a annoncé à sa formation qu’il ne sera pas de la reprise des activités de la NBA à Orlando, en Floride.

C’est ce que l’athlète de 32 ans a indiqué au réseau ESPN, dimanche.

«Aussi difficile que ce soit de ne pas être avec mes coéquipiers, la santé et le bien-être de ma famille doivent venir en premier», a expliqué Chandler.

«Merci à l’organisation des Nets de me comprendre et de me soutenir dans cette décision, a-t-il ajouté. Je surveillerai et encouragerai notre équipe à Orlando.»

C’est donc par peur de contracter la COVID-19 que le vétéran de 11 saisons a pris cette décision.

La NBA, comme pratiquement toutes les ligues sportives de la planète, a été contrainte de mettre ses activités en pause en mars dernier, et ce, en raison de la pandémie de coronavirus.

Le circuit Silver reprendra sa saison régulière et disputera ses séries éliminatoires à Orlando cet été. Les affrontements devraient s’amorcer dans moins de deux semaines.

Cette saison, Chandler a maintenu des moyennes de 5,9 points, 4,1 rebonds et 1,1 mention d’aide par match.