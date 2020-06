PGA: Dustin Johnson triomphe, Mackenzie Hughes 3e

En vertu d’une ronde finale de 67 (-3), le Canadien Mackenzie Hughes a terminé le Championnat Travelers de la PGA au troisième rang, dimanche, à Cromwell, au Connecticut, pendant que l’Américain Dustin Johnson signait la victoire.

Après avoir pris la tête au terme de la première journée avec une carte de 60, Mackenzie n’a pas été en mesure de garder le rythme. Dimanche, il a malgré tout calé quatre oiselets, dont trois lors des quatre derniers fanions, pour terminer à égalité avec l’Américain Will Gordon avec un pointage de 263 (-17).

Johnson a signé sa 21e victoire en carrière sur le circuit de la PGA avec une dernière carte de 67 et un total de 261 (-19). Il a devancé Kevin Streelman (67) par un coup au classement final.

Une séquence maintenue

Le vainqueur s’est aussi assuré de rester dans le club sélect des golfeurs qui ont remporté au moins un tournoi à chacune de leurs saisons disputées sur le circuit de la PGA. Parmi les athlètes qui ont réalisé cet exploit, il y a notamment Jack Nicklaus et Tiger Woods.

«C’est une excellente séquence et à chaque fois que ton nom est mentionné avec les leurs, c’est très bien, a exprimé Johnson au micro du réseau CBS Sports, après son gain. Je suis définitivement fier d’avoir été en mesure de continuer ma séquence et je veux qu’elle se poursuive. Ça a été très long entre mes deux dernières victoires et j’espère que je n’aurai pas à attendre aussi longtemps pour la prochaine.»

Meneur après trois jours, Brendon Todd (75) a joué la normale lors des 11 premiers trous avant de commettre un triple boguey au 12e fanion. Son cumulatif de 267 (-13) l’a finalement placé au 11e échelon.

Le Canadien Roger Sloan (73) a quant à lui connu sa pire ronde du tournoi, si bien qu’il a terminé l’événement à 280 (N), au 66e rang. Les Ontariens David Hearn et Corey Conners ont pour leur part été éliminés après deux rondes, terminant respectivement avec des dossiers de 144 (+4) et 139 (-1).

Marqué par la COVID

Le tournoi, troisième événement depuis la reprise des activités de la PGA, a été marqué par un diagnostic positif de l’Américain Denny McCarthy à la COVID-19, entre la première et la deuxième ronde. Il s’est aussitôt retiré de la compétition.

Ayant été l’un des partenaires de McCarthy lors des 18 premiers trous, Bud Cauley a également déclaré forfait, bien qu’il ait été déclaré négatif. Jason Day a pour sa part demandé à jouer en solo à compter de samedi puisqu’il ne se sentait pas bien en matinée.

La prochaine escale du circuit sera à Detroit où se tiendra la Classique Rocket Mortgage, à compter de jeudi prochain.