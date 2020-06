Quoi penser de cette amie?

Nous sommes quatre chums de filles qui nous connaissons depuis le temps du collégial. Nous ne nous sommes jamais perdues de vue et nous avons toujours tenu des rencontres à quatre de manière régulière, même quand nous avons été en couple. En novembre dernier, l’une d’entre nous s’est mariée avec un type d’une classe sociale plus élevée que la nôtre, et depuis, on dirait que ça lui est monté à la tête. Quand nous faisons nos rencontres virtuelles, elle en profite toujours pour étaler ses richesses et ça me pue au nez. Les autres me disent que j’exagère, mais je suis certaine que j’ai raison. J’aurais envie de le lui signaler lors de notre prochaine rencontre tellement ça me tape sur les nerfs, mais comme je risque que personne ne m’appuie, pensez-vous que j’aurais tort de le faire ?

Une qui en marre de se faire snober ?

Comme vous hésitez à procéder, est-ce que ça ne serait pas parce que vous êtes loin d’être convaincue que vous feriez la bonne chose ? N’y aurait-il pas un peu d’envie dans votre évaluation du comportement de cette personne ? On doit toujours analyser avec le plus d’objectivité possible le bien-fondé de ce qu’on pense quand on est seul à le penser.