Quoi regarder à la télé lundi?

MONTRÉAL - Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 29 juin:

«100% Animal»

Anaïs Favron fait la rencontre de Lilo, une femelle grand danois, et son bébé, Zelda. Mathieu découvre pourquoi la marmotte est associée à l’arrivée du printemps et à la répétition. De son côté, Silvi en apprend davantage sur les ratons laveur et les renards. Lundi, 11 h 30, Télé-Québec.

«Les mots»

Rory Jansen (Bradley Cooper) est un jeune romancier talentueux qui tente sans succès de percer le milieu littéraire de New York. Dans une vieille mallette trouvée dans une brocante il découvre un manuscrit autobiographique perdu. Il décide de le reprendre à son compte. Le succès est immédiat. Rory savoure sa réussite jusqu’à ce que le véritable auteur du manuscrit (Jeremy Irons) refasse surface. Lundi, 14 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Écrire sa vie»

Dans cette série, Janette Bertrand convie des aînés à se lancer dans l’écriture de leur autobiographie. Elle leur offre des ateliers et les guide pas à pas dans leur démarche. Cette semaine, Janette invite notamment à identifier les plaisirs de la vieillesse. Lundi, 18 h, MAtv.

«Sucré salé»

Charles Lafortune est l’invité de Patrice Bélanger. Ensemble ils vont non seulement revisiter sa carrière d’acteur et d’animateur, mais Charles va aussi en profiter pour parler de ses nombreux projets à venir et de son récent déménagement. De son côté, Félix-Antoine Tremblay s’invite chez Guylaine Tremblay. Lundi, 18 h 29, TVA.

«Picasso, l’inventaire d’une vie »

À sa mort, le 8 avril 1973, Pablo Picasso a laissé un héritage artistique immense. Près de 50 000 œuvres originales (tableaux, dessins, sculptures, poteries, fresques...) vont ainsi être répertoriées au cours des trois années suivantes alors qu’un inventaire de sa production doit être établi. Lundi, 20 h, Planète.

«Révolutions sexuelles : Réinventer l’amour»

La fin des années 1960 et le début des 1970 sont le théâtre d’une révolution sexuelle sans précédent qui a marqué durablement les consciences, fait évoluer la société et permis de transformer les lois vers une plus grande acceptation, et moins de discrimination. Lundi, 22 h, TV5.

«Caboose»

Après avoir tué un collègue corrompu, le détective Marceau (Gildor Roy) démissionne sans être accusé. Croyant sa vie menacée, il engage Camille (Céline Bonnier), une jeune apprentie policière refusée pour son incapacité à tirer sur des personnes. Lundi, 22 h 35, Cinépop.