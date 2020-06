Une Française s’installe ici en pleine pandémie

Une cuisinière française est finalement parvenue à venir s’installer au Québec avec la moitié de sa famille en pleine période de pandémie grâce à la générosité de Québécois qui ont meublé un appartement et fait son épicerie.

« Le défi, c’était de lui trouver un logement pour pouvoir respecter les deux semaines de confinement, explique Josée Corbeil, directrice des opérations chez Immigration Global Crossing. Malgré la pandémie, je lui en ai trouvé un. On a tout meublé avec des employés de la boulangerie où elle va travailler, et ils ont fait en sorte qu’elle ait la nourriture et les produits qu’il faut. »

Karine Gimer, 44 ans, est entrée au Québec avec ses deux plus jeunes fils le 7 juin, prête à recommencer sa vie dans un nouveau pays.

Ses démarches pour se trouver un emploi et venir s’installer ici étaient entamées depuis déjà près d’un an.

C’est finalement chez Boulangerie MariePain, à Repentigny, qu’elle travaille depuis jeudi.

« Je suis un peu paniquée, avait-elle dit en riant quelques jours avant son départ, mais je sais qu’il y a des gens qui ne vont pas me laisser tomber, et ça me fait chaud au cœur. Je laisse une partie de ma famille en France, alors c’est difficile. C’est un gros changement pour moi. »

La faute du plus grand !

Son mari et Angel, leur fils de 17 ans, devraient venir les rejoindre au cours de la prochaine année, une fois que ce dernier aura terminé son année scolaire.

C’est d’ailleurs Angel qui est à l’origine de ce grand déménagement. L’étudiant en conception vidéo voulait tenter sa chance à Montréal, un des pôles mondiaux.

Un échange étudiant avec un Canadien de Colombie-Britannique a aussi donné la piqûre à la famille française pour y venir.

À son arrivée, le frigidaire était rempli et un bouquet de roses patientait sur sa table à manger pour souligner la fête des Mères en France, une gracieuseté de son nouvel employeur orchestrée par son mari.

Si elle avait encore quelques inquiétudes avant son départ, ç’a été un soulagement de ne pas avoir à se soucier de trouver un logement en plein confinement.

« Josée m’a épatée. Elle m’a transmis les photos et a trouvé un logement proche de mon travail et de plusieurs écoles. Elle a négocié pour moi auprès de la propriétaire. [...] Toute l’équipe de MariePain s’est aussi impliquée dans ma venue. C’est extraordinaire », confie-t-elle.

Un dédale administratif

Initialement, la Française devait quitter son pays en mars. Or, au moment d’obtenir la confirmation de ses documents, l’ordre de confinement total était déjà ordonné en France en raison de la COVID-19.

Après un premier vol annulé et beaucoup de frustration, elle est finalement parvenue à organiser un second vol le 7 juin.

La cuisinière a commencé à travailler jeudi après 14 jours de confinement, prête à mettre en application le résultat de ses recherches sur les spécialités québécoises, comme la fameuse poutine.