Une police d’assurance pour les Clippers

Les Clippers de Los Angeles se sont assurés d’avoir de la profondeur dans leur formation en vue de la reprise des activités dans la NBA.

Dimanche, le club de la Californie a annoncé qu’elle s’était entendue avec le centre Joakim Noah. Le vétéran de 35 ans a obtenu un contrat pour le reste de la présente campagne et un contrat non garanti pour la saison suivante.

Celui qui a été nommé comme joueur défensif par excellence de la NBA en 2014 n’avait pas joué en 2019-2020. Il avait été limité à seulement 124 rencontres depuis la campagne 2015-2016.

En 667 matchs en carrière, Noah a maintenu des moyennes de 8,8 points, 9,1 rebonds et 2,8 mentions d’assistances par parties. Il a porté les uniformes des Bulls de Chicago (2007 à 2016), des Knicks de New York (2016 à 2018) et des Grizzlies de Memphis (2018-2019).