LeBEL, Régis



À Saint-Jérôme, le 25 juin 2020, à l’âge de 85 ans, est décédé M. Régis LeBel, époux de Mme Claudette Ménard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Dominique (Kimberly), Anne (Massimo), ses petit-enfants, Maya, Jeremy, Luke, Elliot, Adam, son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 4 juillet de 9h à 11h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe.Vos marque de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et AVC ou à Diabète Québec.*Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains obligatoires à l’entrée, de plus le port du masque ou du couvre visage est fortement recommandé.