Découverte d'un corps à l'arrière d'un immeuble à logements de Gatineau

GATINEAU | La police de Gatineau a ouvert une enquête, lundi, après qu'un citoyen eut découvert un corps à l'arrière d'un immeuble à logements du boulevard Mont-Bleu, dans le secteur de Hull.

Selon le corps policier, le corps a été découvert aux environs de 17h. À leur arrivée sur place, les policiers n'ont pu que constater le décès de la victime et qu'aucune manœuvre de réanimation n'était possible.

La police a indiqué que la cause du décès est «suspecte», sans donner plus de détails. De l'aide psychologique a été offerte aux policiers qui sont intervenus et au citoyen qui a découvert la victime, a-t-il cependant été précisé.

Aucun détail n'a été communiqué par la police de Gatineau sur l'identité de la victime.

Aucune arrestation n'a été réalisée dans ce dossier. Les enquêteurs se sont déplacés sur place, lundi soir, pour faire l'expertise de la scène et tenter d'élucider cette mort suspecte.