Déménagement : les meilleures pizzas de Montréal

L’heure des déménagements a sonné, et qui dit «déménagement» dit «pizza»! Montréal regorge d’excellentes pizzerias qui se démarquent par leurs croûtes, le type de fromage utilisé ou leurs ingrédients typiques. Du style classique napolitain au style moderne à la new-yorkaise, voici huit des meilleures pizzas en ville.

1. La pizza authentique napolitaine à la Pizzeria Napoletana

La très populaire Pizzeria Napoletana a pignon sur rue dans la Petite-Italie depuis 1948. Sur le menu, on retrouve une quarantaine de variétés de pizzas, dont des classiques comme la Margherita ou des versions plus originales comme la Salumeria avec mozzarella, champignons, sauce tomate, prosciutto, capicollo, saucisse italienne et piments rouges grillés. Ce qu’on aime par-dessus tout est la tradition de la pâte à croûte mince de type «alla pala». Si délicieux!

*189 rue Dante, Montréal www.napoletana.com/

2. La pizza style Detroit chez Accommodation Danny

En plein cœur de la COVID-19, le chef Danny St Pierre a lancé un comptoir de pizzas inspiré de celles qui se font à Detroit, à l’hôtel Boxotel, situé sur la rue Ontario Est. Ce style de pizza est traditionnellement préparé avec une croûte épaisse croustillante et moelleuse, et garni de fromage brick. Le cordon bleu, qui met de l’avant les produits québécois, offre dix saveurs complètement éclatées comme la Croque-Monsieur avec sauce béchamel et la Soupe à l’oignon avec fromage Alfred le fermier. C’est un 9 pouces de bonheur!

ALEX PROTEAU/24 HEURES/AGENCE QMI

*175 rue Ontario Est - www.accommodationdanny.com

3. La pizza gastronomique chez Gema Pizzeria

La ligne d’attente est toujours longue au Gema Pizzeria. Ce n’est pas pour rien, car il s’agit d’une des meilleures pizzas en ville. Ce projet mis sur pied par les chefs Stefano Faita et Michele Forgione vous donne la chance de goûter à de réels plats gastronomiques. Les ingrédients sont recherchés et raffinés. Par exemple, la pizza Vetri est composée de mortadelle faite maison, de pecorino, de pesto de pistaches et de mozzarella Di Bufala du Québec. Heureux soient les fines bouches!

Dario Ayala / Agence QMI

* 6827 rue Saint-Dominique, Montréal – www.pizzeriagema.com

4. La modernité et options véganes au Fugazzi Pizzeria

À Pointe-Saint-Charles, les propriétaires du restaurant Barocco ont ouvert la pizzeria éclectique Fugazzi. Leurs créations cuites dans le four à bois nous font sortir de notre zone de confort avec des mélanges d’éléments divers comme le miel, l’huile de thym et la mozzarella, qui composent la pizza Wu Tang Killa Bees. Les végétariens et végétaliens pourront aussi déguster la pizza Lady Gaga avec sauce tomate Fugazzi, calabrese végane, sirop d’érable, huile de thym et fauxmage maison à la noix de cajou.

* 1886 rue Centre, Montréal - www.fugazzimtl.com

5. La pizza nouveau genre d’Elena pizzeria

La pizzeria Elena se distingue des autres, grâce à sa croûte! En effet, la pizza nouveau genre, inspirée de la tradition napolitaine, offre une pâte entièrement composée de levain, ce qui rend fine, légère, savoureuse et croustillante. Les ingrédients locaux soigneusement choisis plairont tant aux amateurs des pizzas classiques qu'aux aventureux! On aime donc autant la Margherita avec mozzarella Di Bufala que la Fiore, Fiore avec fleurs de courgettes, anchois espagnols et mozzarella Di Bufala.

* 5090 rue Notre-Dame Ouest, Montréal – www.coffeepizzawine.com

6. La pizza rustique chez Redi Pizza

Les réels puristes connaissent les rudiments de la pizza « carrée » ou romaine, aussi appelée «al taglio». Dans le Sud-Ouest de la ville, le pizzaiolo Michele s’y connaît dans la matière, lui qui sert une variété de ces pizzas, dont les pâtes hydratées ont été fermentées durant plus de 100 heures. Coup de cœur pour la Capricciosa avec sauce tomate, mozzarella, artichauts, olives, champignons et prosciutto cotto.

* 2074 rue Thierry, LaSalle - www.redipizza.ca

7. La pizza décadente à La New-Yorkaise

Nul besoin de se rendre à la Grosse Pomme pour goûter à une pizza new-yorkaise. Juste à Griffintown! Comme à Times Square, il vous sera possible d’engloutir une large pointe à la croûte mince sur le pouce à la pizzeria La New-Yorkaise ou de commander des pizzas 22 pouces lors de votre déménagement. Les choix de garnitures sont nombreux : saucisse, champignons sauvages, pepperoni, gorgonzola, portobello et plus encore.

* 309 rue de la Montagne, Montréal - www.lanewyorkaise.ca

8. La bonne pizza « graisseuse » chez Manzo

Finalement, pour ceux et celles qui ont envie d’une bonne pizza à la croûte épaisse et moelleuse, au fromage généreux et aux condiments classiques, rendez-vous chez Manzo Pizzeria, à LaSalle, où la pizza a déjà été sacrée comme étant la meilleure de Montréal. Cette pizza de style restauration rapide comporte tout de même ses secrets en mariant le savoir-faire de la cuisine italienne à la cuisine américaine. Oubliez les grosses chaînes et goûtez à la bonne pizza typique « graisseuse » de Manzo.

* 1033, 90e Avenue, LaSalle - www.manzopizza.com/