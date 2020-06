Les Bills rembourseront les partisans canadiens si la frontière demeure fermée

Les Bills de Buffalo ont informé leurs détenteurs de billets habitant au Canada qu’ils auront droit à un remboursement si la frontière avec les États-Unis demeure fermée aux voyageurs non essentiels durant la saison 2020.

Selon le quotidien Toronto Sun, l’organisation de l’État de New York est la première de la NFL à agir en ce sens. Environ 8000 partisans canadiens possèdent un abonnement de saison pour les matchs des Bills disputés au New Era Field. Pour leur part, les Seahawks de Seattle et les Lions de Detroit en comptent autour de 3100 et de 1310, respectivement.

Le calendrier préparatoire de la NFL doit s’amorcer le 13 août, tandis que la campagne commencera le 10 septembre si tout va comme prévu.

Les périples jugés non essentiels entre les deux pays restent interdits jusqu’au 21 juillet.