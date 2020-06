L’importance de se reprendre en main selon Denis Coderre

Après sa défaite contre l’actuelle mairesse de Montréal en 2017, Coderre souligne qu’il « avait encore des choses à régler » et qu’il a décidé, après une introspection profonde, de se « redéfinir ».

« On juge une maison à son solage, illustre l’ancien maire de Montréal sur les ondes de QUB radio. Il est important de se prendre en main et de prendre soin de soi, tant sur le plan mental que physique. À partir de là, tu as les idées beaucoup plus claires. [...] Chaque épreuve est une opportunité (de se prendre en main). »

Et Coderre a profité de sa défaite, un rare moment de répit dans sa vie, pour faire le point et adopter de saines habitudes.

« On passe tous par le déni, la colère et toute une gamme d’émotions. Une certaine résilience est nécessaire (pour se reprendre en main). [...] Cette prise en main te sauve la vie. Un moment donné, tu te dis que si tu te laisses aller, ce sera la fin. »

Le maire a également profité de son passage au micro de Caroline St-Hilaire pour réitérer son désir de voir le port du masque obligatoire à Montréal, au minimum dans les transports en commun.

Bien qu’il souligne ne jamais avoir complètement quitté la vie politique, il affirme que « pour l’instant », un retour, « c’est non ».

Écoutez l’entrevue complète de Denis Coderre.