L'industrie audiovisuelle québécoise atteint la barre des deux milliards $

Pour la première fois, la valeur de la production de l'industrie audiovisuelle au Québec a dépassé le cap des deux milliards $ en 2018-2019, a rapporté l'Institut de la statistique du Québec, lundi.

L’augmentation par rapport à l’année précédente a été de 7 % pour atteindre 2,048 milliards $ pour cette industrie qui comprend la production télé, cinéma et internet et la participation à la production étrangère et vente de services de production.

Le secteur cinématographique a été particulièrement dynamique avec une hausse 19 % en 2018-2019 par rapport à 2018-2019 pour s’établir à 173 millions $.

Celui regroupant la participation à la production étrangère et les services de production connaît une croissance pour une troisième année consécutive pour générer des revenus de 839 millions $ en 2018-2019, une croissance de 18 % comparativement à l’année antérieure .

La production télévisuelle indépendante a toutefois pris une autre direction avec une chute de 9 % par rapport à 2017-2018 pour se chiffrer à 679 millions $. L’Institut de la statistique du Québec mentionne cependant que ce niveau est supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

«La baisse de 2018-2019 est attribuable à la production télévisuelle indépendante en d'autres langues que le français, dont la valeur redescend après une hausse exceptionnelle en 2017-2018. En ce qui concerne la production en français, on assiste plutôt à une hausse de 4 %», a précisé l’Institut par communiqué, lundi matin.

L’organisme a souligné que la crise de la COVID survenue dans la première moitié de 2020 aura certainement des impacts négatifs sur cette industrie, puisque de nombreuses productions ont été annulées ou reportées en raison de la pandémie.