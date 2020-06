NBA: «Black Lives Matter» sur la surface de jeu

Le slogan «Black Lives Matter» sera bien présent lors de la relance de la saison de la NBA puisqu’il pourrait être peint sur la surface de jeu des trois arénas d’Orlando qui seront utilisés.

C’est du moins ce que le réseau ESPN a rapporté, lundi soir.

Plusieurs joueurs de la NBA, dont Kyrie Irving, des Nets de Brooklyn, et Fred VanVleet, des Raptors de Toronto, avaient déjà signifié leurs inquiétudes quant à un retour au jeu en raison de l’agitation sociale actuelle aux États-Unis suivant la mort de George Floyd et les manifestations dénonçant l’injustice sociale et le racisme.

Depuis, la NBA a permis aux athlètes de déclarer forfait pour la reprise sans être pénalisés. Ils auront également l’occasion de remplacer leur nom par un message de justice sociale lorsque la saison reprendra.

La fin de la saison 2019-2020 reprendra avec 22 équipes à compter du 30 juillet. Les séries éliminatoires suivront à partir du 14 août.