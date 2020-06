Plus de 300 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures au Canada

Portée par les éclosions sur les fermes de l'Ontario, la pandémie de COVID-19 a connu un regain, lundi, avec plus de 300 nouveaux patients recensés au pays dans les dernières 24 heures.

En mi-journée, le Canada cumulait 331 nouveaux patients infectés, portant le total à 103 820 cas confirmés en laboratoire depuis le début de la pandémie. De plus, 14 décès supplémentaires ont été recensés, pour un total de 8566 Canadiens ayant perdu leur combat contre la maladie.

Ce rebond survient alors que la santé publique fédérale a mis en garde, lundi, contre une possible seconde vague de la COVID-19 dès la mi-juillet, tandis que s'accélère le déconfinement un peu partout au Canada.

Le Québec, qui a repris la publication de son bilan hebdomadaire, a fait état de 72 nouveaux cas et de sept décès survenus dans les dernières 24 heures. Cependant, le bilan de la Belle Province s'est alourdi de 331 patients et 37 décès lorsqu'on comptabilise les quatre journées durant lesquelles le gouvernement a cessé de publier ses données.

Pire hausse depuis la mi-juin

Du côté de l'Ontario, la pandémie a continué de se répandre parmi les travailleurs agricoles étrangers oeuvrant sur les fermes du sud-ouest de la province. Environ les deux tiers des 257 nouveaux cas annoncés lundi ont été recensés dans la région de Windsor-Essex, où se trouve la majorité des fermes aux prises avec des éclosions de coronavirus.

Par ailleurs, le cas d'un salon de soins des ongles de Kingston, en Ontario, rappelle que le déconfinement vient avec des risques de relance de la pandémie. Les autorités locales ont dévoilé, lundi matin, qu'on dénombre désormais au moins 27 cas de COVID-19 liés à des employés, des clients et des proches du Binh's Nail Salon.

Inquiets face à la possibilité d'une seconde vague, les maires du Grand Toronto et de la région d'Hamilton ont réclamé que la province oblige le port du masque dans les lieux publics, commerces et transports en commun des plus grandes villes de la province.

«Nous sommes rendus à une étape critique de notre combat contre la COVID-19. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour éviter de nouvelles éclosions du virus dans nos communautés», ont plaidé les maires dans une déclaration commune.

La situation au Canada