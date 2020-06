Repêchage de la LNH: des neuvièmes choix payants

Si jamais le Canadien de Montréal subit l’élimination aux mains des Penguins de Pittsburgh et qu’il ne remporte pas la seconde loterie, il obtiendra le neuvième choix au total du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Un tel scénario constituerait possiblement une déception pour les amateurs du CH, mais ce palmarès pourrait bien leur remonter le moral.

Voici neuf excellents joueurs qui ont été choisis au neuvième rang lors de la première ronde d’un repêchage de la LNH.

Cam Neely

En 1983, les Canucks de Vancouver ont mis la main sur l’attaquant Cam Neely avec le neuvième choix au total.

Après trois saisons en Colombie-Britannique où il obtient 31, 39 et 34 points, il est échangé aux Bruins de Boston. Au Massachusetts, il deviendra une superstar.

En 10 ans et 525 parties avec les Bruins, il a amassé 344 buts et 246 mentions d’aide pour 590 points.

Mikhail Sergachev

Il y a quatre ans, le Canadien détenait le neuvième choix et avait jeté son dévolu sur le défenseur Mikhail Sergachev. Ce dernier a été échangé au Lightning de Tampa Bay moins d’un an plus tard, après avoir seulement disputé quatre matchs avec le CH. Depuis, le Russe de 22 ans s’est établi comme un arrière capable de passer 20 minutes sur la patinoire par partie.

Brian Leetch

Parlant de défenseurs, l’un des meilleurs arrières offensifs de la LNH a été choisi avec un neuvième choix. Il s’agit de Brian Leetch, qui a été sélectionné par les Rangers de New York en 1986. Ses 1028 points en 1205 affrontements le placent au huitième échelon des meilleurs pointeurs chez les défenseurs dans l’histoire de la LNH.

Rod Brind’Amour

À ce jour, Rod Brind’Amour est le patineur le plus prolifique offensivement qui a été choisi au neuvième rang. Sélectionné par les Flyers de Philadelphie en 1988, il a touché la cible à 452 reprises et fourni 732 aides pour 1184 points en 1484 rencontres.

Dion Phaneuf

Deux ans après avoir été repêché par les Flames de Calgary, Dion Phaneuf a grandement impressionné la planète LNH lors de sa première saison en 2005-2006. Il a ensuite poursuivi son petit bonhomme de chemin et a disputé 14 saisons dans le circuit Bettman.

Logan Couture

Le capitaine des Sharks de San Jose est un modèle de régularité depuis qu’il patine dans la LNH. Il a amassé au moins 50 points à sept reprises depuis la saison 2010-2011. Le vétéran de 31 ans a été repêché en 2007 et a atteint la LNH trois saisons plus tard.

Dougie Hamilton

Celui qui porte maintenant les couleurs des Hurricanes de la Caroline a été le choix de premier tour des Bruins de Boston en 2011. Après son parcours de quatre ans dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, Dougie Hamilton a directement fait le saut dans le circuit Bettman. Depuis, il a obtenu 96 buts et 203 aides pour 299 points en 552 parties.

Nikolaj Ehlers

Après une saison de 104 points dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Nikolaj Ehlers a été sélectionné par les Jets de Winnipeg. Il a connu une autre campagne de plus de 100 points dans le circuit québécois et s’est ensuite établi dans la LNH. Il y a d’ailleurs amassé plus de 20 buts à chacune de ses quatre dernières saisons.

Bo Horvat

Décidément, il y a beaucoup de leadership chez les neuvièmes choix au total. Bo Horvat est le cinquième joueur de ce palmarès à avoir porté le «C», lui qui est le capitaine des Canucks. En effet, Leetch, Brind’Amour, Phaneuf et Couture ont tous obtenu cette distinction pendant leur carrière. Repêché en 2013, Horvat a amassé 275 points, dont 120 buts, en 446 parties depuis le début de sa carrière.