Solution pour guérir des souffrances anciennes

Je lis avec intérêt votre courrier quotidien et ce sont vos réponses qui m’intéressent le plus. Empreintes de sagesse, elles demeurent toujours respectueuses des personnes qui vous écrivent. Au fil de ces lectures, j’ai réalisé que beaucoup de gens semblent ruminer longtemps les périodes souffrantes de leur vie.

Comme il vous arrive de suggérer à des gens de mettre sur papier le fruit de leur réflexion, j’ai pensé vous informer de l’existence d’un cercle collectif d’écriture appelé « C’est à ton tour d’écrire » qui a vu le jour en période de confinement.

À but non lucratif, le cercle se propose de regrouper les textes en un livre numérisé, ou sous forme papier si c’est encore possible, une fois par année. Tous les profits seront remis à une œuvre caritative. Je serais ravie que cela puisse aider certaines personnes à sortir leur souffrance de leur tête pour s’en libérer enfin. Une visite sur le site vous montrera le large éventail des gens ayant déjà écrit des textes.

Hélène Turmel, Msc.D

Merci de me faire part de cette excellente initiative. Pour ceux et celles que ça intéresse, l’adresse du site est : www.cestatontourdecrire.com. J’en profite pour dire à nouveau à quel point l’écriture est une excellente façon de régler des problèmes qui autrement demeureraient perturbateurs pour l’esprit.