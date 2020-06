ÉTHIER, Francine née Gaudette



Paisiblement, à l'hôpital du Haut-Richelieu, le 11 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Francine Éthier née Gaudette, résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu et épouse de M. Michel Éthier, fille de feu M. Édgard Gaudette et de feu Mme Josée St-Germain.Outre son époux elle laisse dans le deuil ses enfants: Carolyne (Bruno Leclerc) et Stéphanie Éthier (Yanick Napert); ses petits-enfants: William, Zachary, Rosalie, Coraly et Thomas; ses frères et ses soeurs: feu Yves, feu Michèle, André et Gérald (Christine); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Pierre (Micheline), Nicole (feu André), Serge (Suzanne), Marie-Lyne (Michel) et Danielle (André); ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:86, CHEMIN DES PATRIOTES ESTSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111complexefuneraire.cale dimanche 5 juillet 2020 de 10h à 12h, suivi d'un hommage à sa vie à 12h, au complexe funéraire.La famille aimerait tout particulièrement remercier les médecins et tout le personnel de l'hôpital du Haut-Richelieu ainsi que le personnel de la résidence Sélection de Saint-Jean unité Rose-Aimée.Des dons à la Fondation de l'hôpital du Haut-Richelieu seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne: