IANNACCI GUERRERA, Nellina



C’est le coeur lourd que nous annonçons le décès de Nellina Guerrera Iannacci, survenu le 24 juin 2020, épouse bien-aimée de Giacinto Iannacci, mère dévouée de ses trois enfants Luigi, Joseph et Melissa Iannacci, et leurs époux(ses) Giovanna Vaccaro, Mary Ann Sorella et Erasmo Caccavale.Se souviendront tendrement d’elle ses six petits-enfants : Jesse James, Isabella, Elia Sierra, Adriana, Gabriella et Sofia; ses frères Ralphaele Guerrera et sa femme Christina et Angelo Guerrera et sa femme Patricia, son beau-frère Luciano Iannacci, sa belle-soeur Gianna Iannacci et ses nombreux(ses) nièces et neveux, famille élargie et ami(e)s.Nellina était une femme de principes et de traditions, une femme ferme dans ses convictions. C’était une femme au doux sourire et à la voix rassurante. Elle aimait cuisiner, faire des mots-croisés, regarder des jeux télévisés et, par-dessus tout, recevoir sa famille pour les dîners du dimanche.Nous sommes profondément attristés de perdre un des piliers de notre famille, mais nous sommes infiniment reconnaissants de l’avoir eue dans nos vies. Nous nous souviendrons toujours d’elle comme d’une femme incroyable, qui a su toucher et enrichir nos vies de mille et une façons.En l’honneur de Nellina Guerrera Iannacci, une messe aura lieu jeudi 2 juillet 2020. Considérant les circonstances actuelles, la cérémonie est réservée pour la famille proche. Vous pourrez suivre une transmission en direct le 2 juillet 2020 à 9h sur le site internet de Complexe Loreto.