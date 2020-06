GODON, Michel



Michel est né à la St-Valentin, et décédé à la St-Jean Baptise chez lui, entouré de sa famille, et sur la chanson "Une chance qu'on s'a" de Jean-Pierre Ferland.Il laisse sur cette Terre, sa femme Ginette, ses enfants Josée, Patrick, Marie-Eve, ses petits-enfants, Jade, Cédrick, Lidiane et Charlie; son beau-frère Johnny, sa belle-soeur Nicole, ses neveux et nièces; ses frères Marc et Yves, ainsi que ses soeurs Claire et feu Diane.Un service aura lieu le 4 juillet afin de partager les bons souvenirs de Michel.