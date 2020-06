LADOUCEUR, Francine



De Deux-Montagnes, le 26 juin dernier à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Francine Ladouceur, conjointe de M. Delphis Babin.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants et beaux-enfants, Richard (Loïs), Sylvain (Diane), Sharon (Marc), Sharyn (Fabrice), Louis (Sylvie), Claire (Pierre), Marc (Francine), Luc (Andrée), Gilbert (Louise) et Simon (Angela), ses petits-enfants, Stéphanie, Sébastien, Isis, Marie-Anne, Olivier et Ethan, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 juillet de 14h à 17h ainsi que 19h à 21h au146 RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2