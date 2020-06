AUBRY, Gaston



De Laval, le 25 février 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Gaston Aubry, fils de feu Marcel Aubry et de feu Blanche Legault, conjoint de Christianne Labbé.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Marianne) et Magalie (Benoit), ses petits-enfants Daphné, Jessica, Simon, ses frères et soeurs, feu Claudette (feu Pierre), Pierrette (Réjean), Michèle (Raymond), Nicole (Pierre) et Pierre (Claudine), ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 juillet 2020 dès 10h en l'église Saint-François-de-Sales, Laval. Les funérailles suivront à 11h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Ste-Agathe à 16h ce même jour.SALONS FUNÉRAIRES GUAY ET URBAIN7020 BOUL. DES MILLE-ÎLES, LAVAL