FORGET, Serge



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 18 juin 2020 à l'âge de 61 ans, est décédé Monsieur Serge Forget, fils de Geneviève Bleau et de feu Lionel Forget.Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur Yolande (Pierre Raymond Gaëtan), Roger (Sylvie Lauzon), François et Julien (Carrie Byers), de nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis(es).Une cérémonie privée aura lieu.