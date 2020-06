PILON, André



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de André Pilon le 24 juin 2020, époux de feu Rita Doucet.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Daniel) et Denis, sa conjointe Raymonde, ses petits-enfants Camly et Gabriel (Lydia) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le jeudi, 2 juillet 2020 de 18h à 20h. Étant donné les circonstances actuelles, les services funéraires seront privés.Au lieu de fleurs des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.