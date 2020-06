GLADU, Gisèle (née Chicoine)



De Sainte-Thérèse, le 24 juin 2020, à l’âge de 88 ans est décédée Mme Gisèle Gladu, épouse de feu Marcel Gladu.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine, Gilles (Manon), Johanne (Serge) et Yves (Mona), ses 9 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants, sa soeur Fernande ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi le 4 juillet de 9h à 11h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934¸En raison des causes particulières (COVID-19), les funérailles à l’église auront lieu dans l’intimité de la famille.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.