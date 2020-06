PELLETIER, Marcel



À Repentigny, le 24 juin 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé Marcel Pelletier, époux de Claire Turcot.Outre son épouse Claire, il laisse dans le deuil ses enfants Caroline (David), Christine, Valérie (Michaël), sa soeur Lucille (Claude), son frère Fernand (Jocelyne), beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux et nièces autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce mercredi 1er juillet de 14h à 16h, à la :Une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h30 et de là au cimetière du même lieu.