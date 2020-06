GILBERT, Dora



C'est avec un profond chagrin que nous annonçons le décès de Dora Gilbert, survenu à Lachine, le 25 juin 2020.Elle était la fille de feu Lauretta Robichaud et feu Sinaï Gilbert, et la soeur de feu Ruth et de feu Claude.Elle laisse dans le deuil ses deux autres soeurs : Maud (feu Gilles Coallier) et Darquise (feu Hervé Fillion), ainsi que plusieurs parents et de nombreuses amitiés.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées en privé.