CLÉMENT (née Therrien) Estelle



Au CHSLD de Laval, le 26 juin, à l’aube de ses 96 ans, est décédée Madame Estelle Therrien, épouse de feu Jean-Paul Clément, mère de feu Pierre Clément.Elle laisse dans le deuil ses 3 filles Denise, Rachel (Jean) et Ginette, ses petits-enfants Eric, Isabelle, Geneviève, Cathy, Geneviève, Tommy et leurs conjoint(e)s, ses 5 arrière-petits-enfants, ses soeurs Raymonde et Suzanne, ainsi qu’au-tres parents et amis.En raison des circonstances particulières dues à la pandémie les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité.