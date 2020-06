COVID-19 : les États-Unis pourraient atteindre 100 000 nouveaux cas par jour sans intervention

De 40 000 nouveaux cas détectés par jour, les États-Unis pourraient passer à 100 000 à moins de nouvelles interventions pour endiguer la pandémie de COVID-19, a averti mardi Anthony Fauci, directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

« Je ne serais pas surpris si nous atteignions 100 000 par jour si on ne renverse pas la tendance », a-t-il déclaré lors d’une audition au Sénat américain. « Je suis très inquiet, car cela pourrait bien empirer ».

Il a refusé de prédire le nombre de décès que la vague actuelle pourrait provoquer, mais selon une estimation publiée la semaine dernière par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, le pays pourrait atteindre entre 130 000 et 150 000 morts d’ici le 18 juillet.

Le bilan actuel est d’au moins 126 000 morts.

Quatre États américains (Californie, Arizona, Texas, Floride) représentent aujourd’hui la moitié des nouveaux cas.

Les États-Unis travaillent toujours avec l’OMS

Malgré la décision de Donald Trump de couper les ponts avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis continuent de travailler au jour le jour avec elle, a dit mardi un haut responsable de santé.

« Je n’ai pas été rappelé, je n’ai reçu aucune instruction pour que je me retire », a déclaré Brett Giroir, secrétaire adjoint à la Santé, et membre du conseil exécutif de l’OMS.

« De toute façon il y aura probablement un autre conseil exécutif en octobre, je crois que nous tous continuons à travailler avec l’OMS en tant que membre de l’OMS, en ce qui concerne les standards de santé publique », a-t-il ajouté.

Brett Giroir a précisé que les Américains avaient par exemple participé à une réunion sur la drépanocytose il y a deux jours.

« Est-ce que nous resterons membre, est-ce que j’irai au conseil exécutif, je n’ai pas encore reçu d’instruction », a-t-il dit.

Le 29 mai, Donald Trump déclarait : « Parce qu’ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd’hui à notre relation avec l’Organisation mondiale de la Santé et rediriger ces fonds vers d’autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent ».