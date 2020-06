COVID-19: le port du masque à l'honneur au Canada, 25 nouveaux décès

De nouvelles règles obligeant le port du masque en public ont retenu l'attention au Québec et en Ontario, mardi, tandis que plus de 200 cas et 25 décès supplémentaires liés à la COVID-19 ont été recensés d'un océan à l'autre.

À 14 h, on dénombrait 227 nouvelles infections à la COVID-19 au pays, pour un total de 104 145 depuis le début de la pandémie, tandis que 25 décès se sont ajoutés aux 8591 déplorés à ce jour.

Le Québec cumule la grande majorité des nouveaux décès, soit 18. Sept se sont produits dans les dernières 24 heures, tandis que 11 morts survenues avant le 22 juin ont été ajoutées au bilan.

L'Ontario, de son côté, a fait état de sept décès et de 157 cas de COVID-19, un nombre en nette baisse par rapport à la veille. La province demeure malgré tout au cœur d'éclosions parmi les travailleurs agricoles étrangers, infectés par centaine sur les fermes du sud-ouest de la province.

Le masque en vedette

Au-delà des bilans, c'est avant tout l'imposition du port du masque qui a volé la vedette dans ces deux provinces.

Du côté du Québec, le gouvernement Legault s'est résolu à imposer le port du couvre-visage dans les transports en commun à partir du 13 juillet, et ce, à partir de 12 ans. Suivra une période d'adaptation de deux semaines au terme de laquelle il sera carrément interdit de monter à bord d'un autobus ou du métro sans masque.

En Ontario, les élus de Toronto votaient mardi sur un règlement qui, s'il est adopté, rendra obligatoire le port du masque dans les lieux publics dès le mardi 7 juillet.

Ce vote survient au lendemain du rejet par le gouvernement Ford d'une demande des maires du Grand Toronto qui réclamaient que l'Ontario impose le port du masque dans les lieux publics aux habitants de la Ville-Reine et de sa banlieue.

Cette mesure entrera en vigueur quelques jours seulement après l'obligation de porter un couvre-visage dans le transport en commun, une directive qui sera appliquée dès le jeudi 2 juillet.

Les élus de la région de Peel, en banlieue de Toronto, voteront quant à eux jeudi pour obliger le port du masque en public.

La situation au Canada

Québec: 55 458 cas (5503 décès)

Ontario: 35 068 cas (2672)

Alberta: 8067 cas (154 décès)

Colombie-Britannique: 2904 cas (174 décès)

Nouvelle-Écosse: 1062 cas (63 décès)

Saskatchewan: 779 cas (13 décès)

Manitoba: 325 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 165 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 104 145 cas (8591 décès)