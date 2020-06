Je sors, je reste

Coup de cœur

Documentaire: Le tournoi

C’est la fête du Canada demain! Comme le sport national de notre beau pays est le hockey, pourquoi ne pas plonger dans ce documentaire sur le hockey sur luge? Le public pourra assister à un tournoi qui oppose de jeunes Canadiens à des Américains dans ce long métrage réalisé par Sam Vint, un Winnipegois métis. Au fond, ce sport qui a été conçu pour les personnes ayant des handicaps physiques n’a pas grand-chose de différent du hockey, et les jeunes des Sledgehammers nous le font réaliser assez rapidement.

Disponible sur ONF.ca depuis le 17 juin

Je sors

Exposition

Émergences et convergences

Le Centre Phi a rouvert ses portes et vous présente son exposition estivale. Émergences et convergences est composée d’installations immersives d’artistes locaux et internationaux qui amènent une réflexion sur les effets de l’enfermement sur notre conscience collective. Très d’actualité!

Aujourd’hui, entre 10h et 19h au Centre Phi – 315, rue Saint Paul Ouest

Je reste

Album

Shadow Offering – Braids

Le groupe montréalais Braids a fait paraître un tout nouvel album qui se trouve à être le plus personnel de sa discographie. L’opus de neuf compositions aux sonorités art rock aborde les thèmes de l’amour, de la justice et du bonheur.

Sorti le 19 juin

Livre

Le Dernier Je t’aime

Daniel O. Brouillette nous offre ici son premier roman. Il a été inspiré par son propre vécu et des confidences de gens de son village. Rita et Oscar sont très amoureux. Cependant, la maladie viendra entraîner la mère de sept enfants dans la mort. Le roman décrit les derniers jours de Rita, alors que la souffrance a pris toute la place dans sa vie. Elle se remémora tout de même tous les beaux moments vécus.

Sorti le 10 juin