Le rendement du Fonds de solidarité FTQ positif malgré la pandémie

Le Fonds de solidarité FTQ a affiché un rendement de 0,8% pour son exercice comptable 2019-2020, malgré la pandémie de COVID-19.

Le rendement semestriel est toutefois dans le rouge à -4,2%, selon les résultats publiés mardi.

Pour les actionnaires du Fonds, la valeur de l’action s’établit à 44,24$, soit 0,34$ de plus qu’au 1er juillet 2019, mais 1,96$ de moins qu’au 1er janvier.

L’actif net du Fonds s’est élevé à 13, 8 milliards $, en baisse par rapport au 1er janvier, qui avait établi un record à 16,7 milliards $.

«Le sommet historique en matière d’investissements témoigne de la pertinence du Fonds en cette période unique pendant laquelle les entreprises ont besoin plus que jamais d’accès au capital, a déclaré Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds. Le Fonds est l’allié des entreprises et de leurs travailleurs, d’abord pour sortir de cette crise, et par la suite pour que la croissance soit à nouveau au rendez-vous.»

Le Fonds a enregistré une hausse de ses épargnants avec 46 000 nouveaux actionnaires, dont 61% ont moins de 40 ans, et il a dû débourser trois milliards $ en demande de rachat.