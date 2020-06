Le Super Aqua Club de Pointe-Calumet ouvre ses portes mercredi

Les amateurs de plaisirs aquatiques pourront reprendre dès mercredi la route pour profiter des installations du Super Aqua Club, un parc aquatique situé à Pointe-Calumet dans les Laurentides.

• À lire aussi: COVID-19: 18 nouveaux décès, le masque obligatoire dans les transports en commun dès le 13 juillet

• À lire aussi: Obligation du masque : Montréal aurait dû agir plus tôt

Plusieurs travaux ont été nécessaires pour minimiser les risques pour la santé des employés et de la clientèle. La direction parle d’investissement de plus de 350 000 $.

«La plus grande innovation cette année est certainement la mise à jour de la billetterie et de réservation en ligne et l’ajout d’un système de bracelets intelligents qui évitent aux visiteurs d’avoir à traîner leur portefeuille sur le site», a précisé l’entreprise dans un communiqué.

PHOTO COURTOISIE

Il faut savoir que l’établissement, qui emploie près de 300 personnes, accueille quelque 160 000 visiteurs par saison qui s’amusent dans une quarantaine de glissoires.

C’est la solution Connect&GO de bracelets intelligents RFID. Ainsi, une fois que les usagers auront acquis un laissez-passer et créé un profil en ligne, ils pourront utiliser leur bracelet connecté partout dans le parc.

Outre les bracelets intelligents, le parc aquatique a aussi rénové ses bureaux administratifs et construit 14 nouvelles cabines d’essayage, entre autres.

Pour le respect des consignes des autorités de la santé publique, des pastilles jaunes ont été ajoutées au sol dans les files d’attente, la signalisation a été modifiée tout comme l’aménagement de services communs (casiers, salle essayage, location embarcations). Des postes sanitaires ont aussi été à l’entrée de certaines attractions.

La capacité par tube de certaines attractions a été revue aussi, de façon à accommoder les familles de 2 ou 3 personnes.

«Nous avons très hâte d’accueillir les visiteurs de tous âges et de leur faire vivre une expérience inoubliable dans notre parc, une attraction unique en son genre au Québec. Ce sera certainement un été un peu différent, mais tout aussi sécuritaire et amusant», a mentionné Nadine St-Amant, présidente et copropriétaire du Super Aqua Club.

Les visiteurs peuvent s’informer en ligne sur le site du parc avant de s’y rendre.