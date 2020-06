Masque obligatoire: une mesure encore trop «timide», selon le Dr Amir Khadir

Plus de deux semaines après avoir demandé à Québec de rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics, le Dr Amir Khadir juge encore trop «timide» l’annonce faite mardi par le gouvernement, qui se limite aux transports en commun.

«Je trouve la décision bonne, mais vraiment trop timide», tranche l’infectiologue et microbiologiste.

Le Dr Khadir, comme plusieurs autres experts, observe que le port du masque n’a pas encore été adopté par une majorité de Québécois, bien que son efficacité ait été démontrée et que le gouvernement en recommande l’usage.

D’où l’importance, selon lui, d’imiter les pays asiatiques en rendant obligatoire le port du masque dans tous les endroits publics pour les personnes de 12 ans et plus.

«On a beaucoup fait mal à notre société en imposant des restrictions beaucoup plus importantes pendant trois mois, avec des conséquences désastreuses sur la santé de bien des gens, sur notre économie, et, là, on hésite pour une mesure qui est si simple à faire», regrette-t-il.

«Je suis assez troublé de voir cette mollesse, cette difficulté à prendre une résolution et cette incapacité à reconnaître le succès des pays asiatiques», poursuit le microbiologiste.

La Corée du Sud, par exemple, a connu une deuxième vague de COVID-19, malgré la mesure, mais le pays est parvenu à rapidement juguler la transmission.

«Nous avons des leçons à tirer et à accepter, qui nous sont données par les meilleurs experts asiatiques», dit-il.

Le premier ministre François Legault n’a pas exclu, mardi, la possibilité de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics – il est actuellement «fortement recommandé».

Au Québec, à compter du 13 juillet, le masque sera obligatoire dans tous les autobus et dans le métro, mais les sociétés de transport ne devront refuser les contrevenants qu'à compter du 27 juillet. Aucune amende ne sera par ailleurs imposée aux contrevenants.