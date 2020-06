Saisie record de pot à la frontière canado-américaine

Des douaniers américains ont réalisé un coup de filet record, la semaine dernière, en interceptant un résident permanent canadien qui tentait d'entrer aux États-Unis avec plus de quatre tonnes de marijuana.

Le Service des douanes et de la protection des frontières a expliqué, dans un communiqué publié lundi, avoir intercepté le 25 juin un camion transportant 9472 livres (4296 kg) de cannabis sur le pont de la Paix, qui relie Fort Érié, en Ontario, à Buffalo dans l'État de New York.

En scannant le camion aux rayons X, les douaniers ont remarqué des anomalies dans la cargaison. Une inspection plus poussée de cette dernière a permis de trouver la drogue scellée dans des paquets répartis sur 55 palettes.

La valeur de la saisie est évaluée à plus de 20 millions $ US (environ 27,2 millions $ CAN).

«Il s'agit de la plus grande saisie de stupéfiants à la frontière nord et la 23e plus importante aux États-Unis au cours des cinq dernières années», a souligné le Service des douanes.

Le conducteur du camion, Prabjot Magra, un résident permanent canadien d'origine indienne âgé de 26 ans, a été arrêté sur le champ. Il fait face à des accusations de possession en vue de distribuer plus de 1000 kg de marijuana et d'importation de marijuana.

S'il est déclaré coupable, ces accusations pourraient lui valoir une peine d'emprisonnement à perpétuité. La peine minimale est de 10 ans de détention, a indiqué le bureau du procureur de l'État de New York.

Les douaniers américains ont remarqué une recrudescence du nombre de saisies d'importance de marijuana à la frontière dans les dernières semaines.

«Le retour des saisies majeures de marijuana est alarmant et effronté, compte tenu de la crise de santé publique», a commenté l'agent responsable de l'enquête au Département de la sécurité intérieur, Kevin Kelly, par communiqué.