Sur Netflix, comment joindre des amis à vos diffusions vidéo

Qu’ont en commun Netflix Party et Watch Party d’Amazon ? Chacun de ces services permet de regarder un film ou une série télé en groupe tout en clavardant avec ses amis ou membres de la famille et ce, peu importe où ils sont au pays.

En d’autres mots, au lieu de regarder seul un film, cette fonction de visionnement vous rassemble en groupe. Un peu comme lorsque vous regardez un film ou une série sur TVA ou Radio-Canada en même temps que des milliers de gens à la même heure; cette fois avec une fonction de partage au clavier.

Comment ça marche ?

Pour profiter de cette fonction de partage, il faut bien entendu détenir un compte Netflix, utiliser uniquement son ordinateur portatif ou de bureau connecté à Internet avec le navigateur Chrome et tous les participants doivent résider dans le même pays.

Les autres plateformes comme iOS, Android, les tablettes, les consoles de jeu et les autres navigateurs ne sont pas compatibles.

Vous devez également installer sur le navigateur Chrome le module Netflix Party. Le géant du streaming écrit pourtant dans ses pages que le navigateur Opera est compatible, mais impossible de trouver un quelconque lien pour obtenir le module.

En passant, sur le site Netflix Party, les instructions sont uniquement en anglais, inutile de chercher une version française.

Netflix

Jusqu’à 50 personnes

Pour débuter, connectez-vous à votre compte Netflix et assurez-vous que vous êtes sur le profil de votre compte principal. Sélectionnez un film ou une émission et assurez-vous qu'il est en cours de diffusion. Votre lien URL à transmettre ressemblera à "netflix.com/watch/videoID". Cliquez ensuite sur le bouton rouge NP pour héberger votre salon de discussion Netflix Party NP.

Pour inviter vos amis à partager la diffusion, envoyez-leur le lien, sans oublier qu’ils doivent eux aussi utiliser Chrome avec le module. Jusqu’à 50 amis peuvent discuter dans le même salon de discussion. Par contre, ce nombre peut être moindre en fonction des limitations des serveurs.

Netflix Party est utilisé par plus de 10 millions d’abonnés et le géant assure que les identifiants et mots de passe sont protégés par un chiffrement de bout en bout.

De plus, le contenu et l’historique des conversations sont supprimés des serveurs dès que les abonnés quittent la session Netflix Party.

Amazon

Watch Party sur Amazon Prime

Numéro deux de la diffusion en continu, le service Amazon Prime Video n’a pas tardé à emboîter le pas à son principal concurrent.

Cependant, Watch Party qui est encore en test (beta) n’est offert qu’aux membres aux États-Unis. Mais, comme d’habitude, le service finira tôt ou tard par être déployé sur d’autres marchés et le Canada n’est jamais pas très loin.

Selon les besoins, l'hôte de la session de visionnement pourra démarrer, arrêter et mettre en pause la vidéo sous Watch Party et ces changements seront instantanément synchronisés avec les appareils de tous, jusqu’à 100 participants, du moment qu’ils sont membres Prime.

Aucun module à installer, il suffira à l’hôte de créer une session Watch Party et d’inviter d’autres membres en leur envoyant un lien.

Un phénomène amplifié par le confinement

Les sessions Watch Party sont disponibles sur les navigateurs d’ordinateur à l'exception de Safari d'Apple. Les autres appareils tels que Fire TV, les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux, les lecteurs multimédias connectés, les téléphones mobiles et les tablettes ne sont actuellement pas pris en charge.

Pendant les mois de pandémie, Netflix a connu un immense succès avec son Netflix Party, si bien que d’autres groupes comme HBO et Hulu vont offrir eux aussi leur version de « party vidéo».