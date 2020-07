19 M $ pour les victimes d'Harvey Weinstein

Un groupe de victimes qui avaient porté plainte pour inconduite sexuelle et harcèlement contre Harvey Weinstein a obtenu 19 millions de dollars de dédommagement. Selon Variety, les membres du recours collectif – qui seraient plus de 30 femmes – attendent maintenant que le paiement soit approuvé par les tribunaux.

Une fois la somme approuvée, l'argent permettra de créer un fonds pour les victimes afin d'aider les femmes maltraitées par Harvey Weinstein de faire des demandes confidentielles de dommages et intérêts séparés, dans certaines circonstances. En plus de mettre un terme au procès des victimes, intenté en novembre 2017, l'argent permettra de régler un autre procès intenté par le Bureau du procureur général en février 2018 contre Harvey Weinstein, son frère Bob Weinstein et leur société The Weinstein Company en raison du climat de travail hostile dans l'entreprise.

Réagissant à ce règlement, le procureur général Letitia James a déclaré: «Harvey Weinstein et The Weinstein Company ont laissé tomber leurs employées. Après tout le harcèlement, les menaces et la discrimination, ces survivantes reçoivent enfin un peu de justice. Pendant plus de deux ans, mon bureau s'est battu sans relâche pour que justice soit rendue aux femmes dont la vie a été bouleversée par Harvey Weinstein. Cet accord est une victoire pour toutes les femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel, de discrimination, d'intimidation ou de représailles de la part de leur employeur. Je remercie les femmes courageuses qui se sont présentées pour partager leur histoire avec mon bureau. Je porterai toujours leurs histoires dans mon cœur et je ne cesserai jamais de me battre pour le droit de chaque personne à pouvoir travailler sans être victime de harcèlement.»

Mais l'accord ne s'est pas bien passé avec toutes les victimes du recours collectif. Les avocats représentant six des femmes l’ont qualifié de «capitulation», car il n'exige pas que Harvey Weinstein lui-même accepte la responsabilité ou verse de l'argent de sa propre poche. De plus, il est considérablement inférieur au montant que les femmes avaient demandé au départ.

Harvey Weinstein purge actuellement une peine de 23 ans dans une prison de New York après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol au troisième degré.