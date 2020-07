Aux trousses de Schumacher

Après avoir vu ses 10 premières étapes reportées ou annulées en raison de la pandémie, le Championnat du monde de Formule 1, qui célèbre ses 70 ans d’existence, reprend ses droits en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix d’Autriche.

Le calendrier initial devait comporter un record de 22 épreuves, mais il sera réduit, selon toute vraisemblance, à environ une quinzaine d’escales d’ici à la fin de saison. Tout dépendra de la situation de la COVID-19 dans les pays que la F1 souhaite toujours visiter après le 6 septembre.

Peu importe le nombre de courses inscrites au calendrier (les huit premières auront lieu en Europe et à huis clos), Lewis Hamilton est sur la bonne voie pour égaler, sinon abaisser des marques détenues par Michael Schumacher que l’on croyait pourtant imbattables.

À sa dernière année du contrat le liant à l’écurie Mercedes, le Britannique voit donc une opportunité en or de rééditer le livre des records de la F1. En commençant par le nombre de titres. Hamilton, âgé de 35 ans, a remporté l’an dernier un sixième Championnat du monde. Il ne lui en reste qu’un seul à conquérir pour rejoindre l’Allemand, qui trône au sommet.

Photo courtoisie, Mercedes-AMG F1, formula1.com

Victoires et présences sur le podium

Le record de 91 victoires de Schumacher est également menacé puisque Hamilton en compte 84 à sa fiche. Or, s’il maintient son rythme des dernières saisons (depuis 2014, il a gagné au moins neuf Grands Prix par année), il pourrait marquer l’histoire en 2020.

À cela, on pourrait aussi ajouter le nombre de présences sur le podium. Le record de 155, également propriété de Schumacher, est le premier qui pourrait tomber puisque Hamilton en compte déjà 151. Le Britannique a accédé à la tribune d’honneur 17 fois en 21 épreuves l’an dernier.

Par ailleurs, Schumacher est le seul pilote à avoir remporté le même Grand Prix (France) en huit occasions. Or Hamilton, lui, a gagné à sept reprises en Hongrie et au Canada. Reste maintenant à confirmer si le grand cirque de la F1 va rouler cet automne au circuit Gilles-Villeneuve.

Record de précocité

Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013) ont réalisé l’exploit de remporter 13 victoires en une saison. Avec 11 (obtenu en trois occasions), Hamilton devra probablement patienter une autre année en raison du calendrier écourté.

Par ailleurs, un record qui n’appartient ni à Schumacher ni à Hamilton pourrait tomber cette année, soit celui du plus jeune champion du monde.

Depuis 2010, Vettel détient cette marque de précocité quand il a été titré à l’âge de 23 ans, 4 mois et 11 jours. Or, Max Verstappen (né le 30 septembre 1997) et Charles Leclerc (16 octobre 1997) auront une chance d’abaisser ce record en 2020.

Latifi, la seule recrue

Le Grand Prix d’Autriche, disputé ce dimanche à Spielberg, marque le début de la saison 2020 en F1. Contrairement à l’année dernière, la plupart des écuries ont conservé leur duo de pilotes, à part quelques exceptions.

Il arrive

Photo d'archives

► Après quatre saisons d’apprentissage en F2, où il s’est classé second au classement final en 2019, Nicholas Latifi fait le grand saut en F1. Pour la première fois de l’histoire, deux pilotes canadiens vont ainsi s’affronter à temps plein dans la discipline-reine du sport automobile. Né à Montréal, Latifi, âgé de 25 ans, a toutefois grandi à Toronto. Plusieurs associent sa venue en F1 à la fortune de son père, Michael, comme d’ailleurs son compatriote Lance Stroll. Il sera la seule recrue au départ des Grands Prix cette année au volant d’une Williams, toujours considérée comme la pire monoplace du plateau.

Il revient

Photo d'archives

► Décrit comme l’un des pilotes les plus doués de sa génération, Esteban Ocon pourra à nouveau exprimer son talent à bord d’une Renault. Le Français de 23 ans avait perdu sa place chez Force India à la fin de 2018 au profit de Lance Stroll, quand cette écurie a été rachetée par Lawrence, le père du pilote québécois, et son groupe de partenaires. Ocon n’était pas demeuré inactif l’an dernier, puisqu’on lui avait confié le rôle de troisième pilote au sein de Mercedes.

Ils sont partis

Photo d'archives

► Après 177 départs en F1, Nico Hülkenberg a perdu son volant au sein de l’écurie Renault à la fin de la saison 2019. L’Allemand de 32 ans détient le record peu enviable du plus grand nombre de participations sans aucune présence sur le podium. Des rumeurs laissent croire qu’il pourrait revenir chez Renault en 2021 pour prendre la place de Daniel Ricciardo.

Photo d'archives

► Recruté à temps plein par l’écurie Williams l’an dernier, Robert Kubica comptait relancer son parcours en F1 interrompu par un accident de rallye en février 2011. Mais les performances anémiques de sa monoplace l’ont relégué en fond de grille. Remplacé par Nicholas Latifi, il s’est trouvé un emploi à titre de pilote d’essai chez Alfa Romeo en F1. Il sera aussi engagé à temps plein dans le championnat allemand DTM de voitures de tourisme à bord d’une BMW.

► Enfin, l’écurie Toro Rosso a été rebaptisée AlphaTauri, du nom de la ligne de vêtements appartenant à l’entreprise Red Bull.

Les pilotes inscrits cette année

Ferrari

Sebastian Vettel (GER)

Charles Leclerc (MON)

Renault

Daniel Ricciardo (AUS)

Esteban Ocon (FRA)

McLaren

Carlos Sainz fils (ESP)

Lando Norris (GBR)

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen (FIN)

Antonio Giovinazzi (ITA)

Williams

George Russell (GBR)

Nicholas Latifi (CAN)

Mercedes

Lewis Hamilton (GBR)

Valtteri Bottas (FIN)

Red Bull

Max Verstappen (NED)

Alexander Albon (THA)

Haas

Romain Grosjean (FRA)

Kevin Magnussen (DAN)

Racing Point

Sergio Pérez (MEX)

Lance Stroll (CAN)

AlphaTauri

Pierre Gasly (FRA)

Daniil Kvyat (RUS)

La fiche de Lewis Hamilton en Formule 1

Saisons Départs Victoires Podiums Poles 2007 17 4 12 6 2008 18 5 10 7 2009 17 2 5 4 2010 19 3 9 1 2011 19 3 6 1 2012 20 4 7 7 2013 19 1 5 5 2014 19 11 16 7 2015 19 10 17 11 2016 21 10 17 12 2017 20 9 13 11 2018 21 11 17 11 2019 21 11 17 5

Champion du monde en 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019