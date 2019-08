Ces films et séries de science-fiction vont vous rendre complètement accro

En collaboration avec

C’est que vous êtes fan de science-fiction et de fantastique – et on vous comprend! Les univers merveilleux et imprévisibles des séries et des films sont complètement addictifs, et on cherche toujours de nouveaux mondes dans lesquels se plonger.

Pour ce faire, on se tourne vers la vidéo sur demande (VSDA). La plateforme Club illico rassemble un catalogue impressionnant de productions québécoises exclusives, de films iconiques et de séries télé de haut calibre. Du nouveau contenu est ajouté chaque semaine, et il est en français!

Voici notre sélection de films et de séries disponibles sur Club illico qui plairont à tous les amateurs de science-fiction et de fantastique.

Mr. Robot, saison 3 (2017)

Les accolades ont été nombreuses pour Mr. Robot, une œuvre de science-fiction qui met en vedette Elliot (Rami Malek), un jeune hacker qui souffre d’anxiété sociale. Lauréate de plusieurs Golden Globes et Emmys, la série touche à plusieurs thèmes d’actualité comme la santé mentale, les réseaux de pirates informatiques et les ravages du capitalisme.

Dans la troisième saison, Elliot tente encore une fois de freiner les ambitions démesurées de Mr. Robot... et ce, même si sa meilleure amie, Angela, semble s'être alliée à son ennemi juré.

Looper (2012)

2074. Les voyages dans le temps sont possibles. Joe (Joseph Gordon-Levitt) est un assassin au service du marché noir. Lorsque des membres de la pègre souhaitent se débarrasser de quelqu’un, ils le renvoient dans le passé afin que Joe s’en occupe... jusqu’à ce qu’on envoie le tueur lui-même, tout droit venu du futur (Bruce Willis). Avec ses prothèses, Joseph Gordon-Levitt est méconnaissable dans le rôle d’un jeune Bruce Willis!

Flash, saison 5 (2018)

Cette série de type spin-off découle de l’univers d’Arrow et met en vedette le superhéros Flash, un justicier costumé doté d’un pouvoir surnaturel qui lui permet de se déplacer à la vitesse de l’éclair.

Dans la cinquième saison, une toute nouvelle supervilaine, Cicada, menace de détruire Central City. Pendant ce temps, Barry et sa femme Iris tentent désespérément de renvoyer leur fille Nora vers le futur sans causer trop de remous dans leur présent.

Doctor Who, saison 11 (2018)

Pour la première fois depuis sa création en 1963, la série britannique a choisi une femme comme tête d’affiche. C’est Jodie Whittaker qui se glisse cette fois dans la peau du Docteur Who, un extraterrestre débarqué sur terre pour protéger l’humanité contre divers mécréants plus rusés les uns que les autres.

Comme chaque fois, Docteur Who navigue à travers le temps et l’espace: la protagoniste vivra ainsi des aventures dans les Indes des années 1940, dans l'Angleterre du XVIIe siècle et dans l'Alabama des années 1950, où elle croisera la route de nulle autre que Rosa Parks!

The Librarians, saison 1 (2014)

Sous la Metropolitan Public Library de New York, une organisation secrète se cache. Ce sont les Librarians, des agents chargés de protéger le monde contre des forces surnaturelles et des complots millénaires. Les quatre protagonistes ont tous été sélectionnés pour leurs habiletés et leur intelligence hors du commun. La série est tirée d’une trilogie de films du même nom.

Vous avez déjà tout vu? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.