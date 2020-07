Chansons et feuille d’érable

Le Canada anglais évitera vraisemblablement la controverse. Le drapeau du Canada était particulièrement présent durant le spectacle du 1er juillet, diffusé mercredi soir sur ICI Télé.

Du coton ouaté porté par Avril Lavigne aux dessins de feuilles d’érable qui monopolisaient les écrans géants qui entouraient la scène entre chaque performance, en passant par l’Unifolié qui recouvrait le clavier du groupe saskatchewanais The Sheepdogs, le drapeau rouge et blanc a effectué plusieurs apparitions durant l’émission spéciale de deux heures.

Cette omniprésence contrastait avec l’absence tant décriée, la semaine dernière, du fleurdelisé durant la fête nationale du Québec.

En studio

Pandémie de COVID-19 oblige, le concert avait été enregistré en studio, sans public. Bien qu’ils étaient (presque) tous réunis au même endroit, les artistes ont présenté leurs numéros à tour de rôle, sans échanger. Dommage. On aurait souhaité les voir davantage unir leurs forces et proposer des collaborations inédites comme Radio Radio et Damien Robitaille sur Last Call et Sortie de secours. Autre exemple de mariage réussi, celui entre Alexandra Stréliski et trois danseurs étoiles, dont Guillaume Côté, qui virevoltaient autour d’elle pendant qu’elle jouait Burnout Fugue au piano.

Question de racisme

À deux reprises, les animateurs Pierre-Yves Lord et Serena Ryder ont parlé d’un sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines en raison du meurtre de George Floyd aux États-Unis : le racisme. Anti-noir et anti-autochtone. « On doit opérer des changements qui comptent, a déclaré Lord en début de rendez-vous. Maintenant. Les circonstances l’exigent. Des vies en dépendent. »

« Rêver du changement n’est tout simplement pas suffisant, a renchéri Serena Ryder lors d’un autre segment. Il faut avancer et faire partie du changement. »

Somme toute, cette fête nationale peut être considérée comme une réussite. Au chapitre des bémols, signalons la finale franchement décevante sur Share The Land. Même les performances à distance de Sarah McLachlan (World on Fire) et Alanis Morissette (Thank You) étaient beaucoup plus convaincantes.

Frissons au Stade

Diffusé sur Facebook en début de soirée et enregistré au cœur d’un Stade olympique complètement désert, le spectacle montréalais a offert plusieurs très beaux moments. Parmi eux, citons l’hymne national interprété en ouverture par Rufus et Martha Wainwright, le trio de chansons livrées par Charlotte Cardin (Main Girl, Fous n’importe où, Les échardes), la fougue d’Elisapie Isaac sur Arnaq, et surtout, l’exquise Melody Noir de Patrick Watson, en formule acoustique. De gros, gros frissons.