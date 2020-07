COVID-19 : le baseball majeur met les médias au défi

Les équipes du baseball majeur ne seront pas autorisées à dévoiler publiquement le nom de leurs joueurs ayant été testés positifs à la COVID-19 durant la saison.

• À lire aussi: Baseball majeur: Ryan Zimmerman parmi les joueurs qui déclarent forfait

C’est ce qu’ont indiqué au réseau ESPN mardi les directeurs généraux Brian Cashman et Jed Hoyer, respectivement des Yankees de New York et des Cubs de Chicago. Les deux hommes ont évoqué une loi fédérale, la Health Insurance Portability and Accountability Act, pour justifier leurs dires.

Cependant, les athlètes auront le choix de divulguer eux-mêmes leurs résultats s’ils le souhaitent.

«Nous pouvons parler des chiffres, mais nous ne pouvons diffuser des noms individuels, a déclaré Hoyer. C’est aux joueurs de décider s’ils l’annoncent. En tant que groupe qui compose avec les médias, nous allons avoir certaines conversations sur ce que nous pouvons dire et sur ce qu’il est impossible de relater. Ce n’est pas le même contexte que pour un joueur dont le nom est placé sur la liste des blessés.»

En fait, le baseball majeur mettra en place une liste relative aux éclopés et à la COVID-19. Celle-ci inclura les noms des joueurs testés positifs, mais aussi ceux exposés au coronavirus ou ayant ressenti des symptômes. Ce sera aux journalistes de faire leurs recherches pour déterminer qui est aux prises avec la COVID-19, selon Cashman. Ce dernier estime que toute conclusion faite à partir du contenu de la liste sera purement spéculative.

«L’information que nous donnerons aux médias restera à éclaircir, a-t-il admis. Un joueur pourrait être à l’écart, mais nous serions incapables d’en dire plus et ce serait un exemple où vous auriez à utiliser vos super pouvoirs journalistiques afin de déterminer s’il y a quelque chose [en lien avec le coronavirus] ou non et d’interpréter les circonstances.»